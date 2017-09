Pakt Porsche het Nordschleife-record met de 911 GT2 RS?

De Duitse fabrikant nam de Nürburgring eerder deze week over om de 911 GT2 RS eens goed de sporen te geven en dat lukte behoorlijk. Bridge to Gantry was aanwezig bij de test en maakte foto's. Dat is op zich niet zo boeiend, ware het niet dat zij ook de rondetijd konden aflezen aan de tijd tussen hun foto's.Daar komt 'ie: volgens de fotograaf lag de rondetijd ongeveer op 6 minuten en 54 seconden, dik onder de zeven minuten dus. Nog belangrijker is het feit dat de GT2 RS veel meer rondjes reed en misschien dus ook nog wel sneller is geweest dan die 6:54.Dan komt Porsche opeens akelig dicht in de buurt van de 6:52, het record voor gehomologeerde productie-auto's. Die tijd werd gereden in een Lamborghini Huracan Performante, ook geen verkeerde bolide voor een rondje over de 'Ring. Porsche heeft officieel nog geen uitlatingen gedaan over de potentiële recordronde, maar dat zal vast niet lang meer duren.