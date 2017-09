Volvo trekt nu zelf doek van XC40

Na een uitvoerige teasercampagne en een pijnlijke lekkage, heeft Volvo nu zelf het doek compleet van de XC40 getrokken. Vergelijkbare auto's als de Audi Q3 en Jaguar F-Pace kunnen hun borst natmaken.

De Volvo XC40 valt in de premiumklasse van de compacte SUV, daar waarin ook de BMW X1, Audi Q3 (maar ook de Q2) en Jaguar F-Pace vechten om de euro's van de consument. Hevige concurrentie dus, maar de Zweden menen met de XC40 iets speciaals in huis te hebben.



Gloednieuw platform

De XC40 is echt van top tot teen nieuw. Dus ook het platform waarop 'ie staat, een bodemgroep dat Volvo Compact Modular Architecture (CMA) noemt en die als basis dient voor alle nieuwe modellen in de 40-serie, waaronder ook volledig elektrisch aangedreven versies. Het CMA-platform is overigens in samenwerking met het Chinese Geely ontwikkeld.



Tjokvol veiligheid

Volvo zou Volvo niet zijn als het de XC40 niet zeer veilig had gemaakt. Er zijn zodoende tal van beschermengeltjes te verkrijgen. Enkele voorbeelden? Wat te denken van City Safety, Run-off Road Protection & Mitigation, Cross Traffic Alert met Brake Support, Rear Collision Warning, Lane Keeping Aid en een 360-graden camera die bestuurders helpt bij het manoeuvreren van de auto in kleine parkeervakken. Die 5 sterren namens het Euro NCAP zitten dus al zo goed als in the pocket. Tevens beschikt de XC40 over Auto Pilot, een functie waarmee de auto semi-autonoom zichzelf door het verkeer kan loodsen.



Functioneel en persoonlijk

De XC40 biedt volgens Volvo ook een radicaal andere kijk op het opbergen van spullen in de auto. Hoe dat er precies uitziet, melden de Zweden niet, behalve dat de XC40 over diverse opbergmogelijkheden beschikt en handigheidjes waaraan je spullen kunt ophangen of vastzetten.



Daarnaast zet de XC40 sterk in op personalisatie. Meer dan welke Volvo ooit. Dat betekent dat de koper naar hartenlust met kleurtjes kan spelen en er talloze afwerkingsmogelijkheden worden aangeboden. Graag een two-tone carrossie? U vraagt, Volvo draait. Een deels gekleurd dashboard en dito meubilair, ook daar draaien de Zweden hun hand niet voor om. Volvo laat weten dat het vele kanten op kan.



Motoren

Vanaf de marktintroductie levert Volvo de XC40 met een D4-dieselmotor of een T5-benzinemotor. Later volgen meer motorvarianten, waaronder een volledig elektrische variant. Verder is de XC40 de eerste Volvo die zal worden voorzien van de nieuwe driecilindermotor van het merk.



De productie van de Volvo XC40 start in november in Gent, België. Bestellen zal kunnen van eind deze maand. Prijzen volgen nog.