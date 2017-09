Zeldzaam hommagemodel: McLaren MSO 570GT

Gerben Witten 21 september 2017 MSO, wat staat voor McLaren Special Operations, is de afdeling van het sportwagenmerk dat zich bezighoudt met bijzondere, soms zelfs unieke Mclarens. En dat doet het aan de lopende band. Het laatste paradepaardje? Deze McLaren MSO 570GT die een ode komt brengen aan de illustere F1 XP GT 'Longtail' van weleer.

De McLaren F1 XP GT uit 1997 betrof het homolgatiemodel voor de latere, illustere F1 'Longtail' en was voor die gelegenheid gespoten in een speciale groene tint (zie foto 7). Alweer 20 jaar geleden voltrok zich dat feit, en dat wil McLaren zeer graag met ons vieren. Nou ja, ons?! Eigenlijk met niet meer dan zes man, want meer van deze 570GT in XP Green zullen er niet worden gebouwd. Bovendien zijn ze allemaal al vergeven.



Ook eentje naar Nederland

De unieke kleurencombinatie en interieuraankleding zijn ook meteen het voornaamste verkoopsargument. Maar elke koper krijgt ook een GT Upgrade Pack, een geluidsinstallatie van Bowers & Wilkins en specifieke wielen. Wat een ieder van de gelukkige zes eigenaren hiervoor heeft betaald? Dat verschilt enigszins, afhankelijk van het land waar de handtekening is gezet. Er is er zowaar eentje bestemd voor ons land, en die vertegenwoordigt een nieuwwaarde van zo'n 275.000 euro.