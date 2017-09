Vernieuwde BMW i3 en i3s te bestellen

De vernieuwde BMW i3 is per direct te bestellen voor € 39.549,-. Voor dit geld rij je de elektrische versie, waarvan de accucapaciteit en daarmee de actieradius is vergroot. Heden kom je in theorie zo'n 300 kilometer ver met de elektrische i3. In de praktijk zal dit neerkomen op zo'n 230 kilometer. Is dit niet toereikend genoeg, ga dan voor de i3 met range-extender, een 38 pk sterke 2-cilinderbenzinemotor. Die kost € 44.494,- al is niet bekend hoeveel verder de hulpmotor je brengt.Helemaal nieuw is de i3s. Je herkent 'm meteen aan z'n sportievere looks, maar ook als je ermee rijdt zal je merken dat er meer pit in zit. Dit dankzij een krachtigere elektro-aandrijflijn. Zo is er geen 170 maar 184 pk ter beschikking en 20 Nm aan koppel extra. De topsnelheid van de i3s bedraagt hierdoor 160 km/h. En het mooie? Een negatief effect op de actieradius hebben deze net even wat vlottere prestaties niet. Ook voor de i3s wordt een WLTP-reikwijdte opgegeven van 235 tot 255 kilometer opgegeven. De prijs? De i3s is er vanaf € 43.149,-. De versie met range-extender kost € 48.114,-.Zoals gezegd kan de vernieuwde BMW i3 en de i3s per direct besteld worden. Liever eerst in het echt bewonderen. Dat kan nog tot 24 september op de IAA Frankfurt en anders vanaf medio november bij de dealer.