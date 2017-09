Scheuren in de ultieme McLaren in GTS

Dit is de McLaren Ultimate Vision GT, een bloedstollende hypercar die McLaren daadwerkelijk van de band zou laten rollen als het dat kon. Misschien ooit, maar zolang de echte zaken er anders voorstaan om dit te realiseren moeten we het toch echt doen met de ultieme McLaren uit pixels.Het grote voordeel als je als automerk gevraagd wordt om een spectaculaire bolide te ontwerpen voor een populaire racegame als Gran Turismo Sport, is dat je de beschikking krijgt over complete artistieke vrijheid. Pixels laten zich immers niet temmen door Moeder Natuur of andere restricties.En dus is het design van de Ultimate Vision GT welhaast buitenaards, kan het ruimschoots 1.100 pk en 1.275 Nm aan koppel op wekken en toch niet meer dan duizend kilogram wegen. Hoe? Door heel veel koolstofvezel toe te passen en een opgefokte vierliter V8 te koppelen aan zeer krachtige elektromotoren, in elk voorwiel eentje. Weten hoe dit alles rijdt en voelt? Koop dan vanaf 18 oktober Gran Turismo Sport voor de Playstation 4.