'Circuit Zandvoort wordt niet grondig aangepast voor terugkeer F1 naar Nederland'

De uitloopstroken van de Tarzanbocht en het Scheivlak volledig asfalteren om een Formule 1 Grand Prix weer mogelijk te maken? Als het Bernhard van Oranje ligt gaat dat niet zomaar gebeuren. Dat is vooralsnog spijtig voor de fans, want dit soort circuitaanpassingen zijn waarschijnlijk een vereiste om überhaupt een F1 GP terug te kunnen laten keren naar Nederlands asfalt.Of dit daadwerkelijk zo is, daarover tasten zowel de eigenaren van Circuit Zandvoort als die van TT Circuit Assen nog in het duister. Mede omdat er nog geen technisch onderzoek heeft plaatsgevonden. De impactstudie die Circuit Zandvoort in samenwerking met de gemeente Zandvoort uitvoert wordt momenteel afgerond. En de uitkomsten daarvan dienen als basis om overheden en het bedrijfsleven te enthousiasmeren over een mogelijke Grand Prix. Hoeveel geld er vervolgens nodig zou zijn om het circuit aan de laatste F1-eisen te laten voldoen is niet exact bekend. Daarvoor moet er een vervolgonderzoek plaatsvinden.Een trend van de laatste jaren is dat grindbakken moesten wijken voor asfalt. Daarnaast maakt een circuit als Paul Ricard, dat volgend jaar op de kalender staat, gebruik van enorme geasfalteerde uitloopstroken. De vraag is of Circuit Zandvoort mee moet gaan in deze trend als het nodig wordt geacht om een GP van Nederland weer mogelijk te maken.'Wat mij betreft is het een randvoorwaarde dat we in ieder geval een old school-circuit kunnen blijven. Ik wil niet dat wij zo'n volledig geasfalteerde baan als Paul Ricard moeten worden om de Formule 1 binnen te halen. Ik zou dat niet willen omdat dan in mijn ogen het karakter van de baan verdwijnt', vertelde Van Oranje in een gesprek met Motorsport.com.Toch ziet Van Oranje nog wel mogelijkheden voor een middenweg. 'Mocht het nodig zijn dan zouden we de baan ook weer terug moeten kunnen brengen naar de originele staat. Dus we zullen zeker kijken wat de impact is, maar ik zou liever eerst met de organisatie in gesprek gaan over hoe zij daarnaar kijken in de toekomst. Want je kunt op basis van oude reglementen iets doen, maar ik ga liever in gesprek over hoe het er in de toekomst moet uitzien. Het is natuurlijk ook een beetje dubbel want een stratencircuit is heel anders dan een regulier circuit. Ik denk dat er meerdere manieren zijn om naar dit vraagstuk te kijken.'Van Oranje heeft goede hoop dat Liberty Media niet eist dat Circuit Zandvoort volledig op de schop moet. Een van de redenen hiervoor is dat baanlimieten op andere circuits regelmatig worden geschonden en dat de wedstrijdleiding de overtredingen amper kan bijhouden, wat de kans op oneerlijke competitie vergroot.'Wat ik begrijp is dat zij de evenementen mooier en spannender proberen te maken. Ik denk dat een old school-track daarbij hoort en als ik met de rijders spreek dan vinden zij dat ook. Als je nu de baan afgaat dan eindig je in het grind', zei Van Oranje. 'In de racerij moet je je houden aan baanlimieten, maar als je de Formule 1 ziet dan worden deze niet altijd gerespecteerd en worden overtredingen ook niet altijd bestraft. Dat is uiteindelijk niet goed voor de sport.We zien op alle Formule 1-circuits dat de baanlimieten bijna niet meer te controleren zijn. Neem de GT4 op de Hungaroring, dat was bijna niet meer te managen. Als je op Paul Ricard rijdt al helemaal niet. Door even een stukje buiten de baan te rijden kun je gemakkelijk heel veel tijd winnen en als dat niet goed wordt aangepakt dan zijn de races minder leuk.'Van Oranje gaf eerder ook al aan dat het circuit tegen het einde van het seizoen opnieuw om de tafel wil zitten met Liberty Media om de mogelijkheden voor een Grand Prix op Circuit Zandvoort te bespreken. De concurrentie voor een plekje op de kalender is erg groot, zo werd onlangs duidelijk, maar ook daar heeft Van Oranje mogelijke oplossingen voor bedacht. Een daarvan het afwisselen van de Nederlandse GP met die in België of Duitsland.Bron: Motorsport.com