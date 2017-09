Hoe Bugatti een 400 km/h rijdende Chiron filmde

Het draait allemaal om dit filmpje , waarin ex-F1-coureur Juan Pablo Montoya (heden actief in de IndyCar Series) de Bugatti Chiron naar 400 km/h jaagt en 'm ook weer keurig en ogenschijnlijk zonder een kreukje in z'n zondagse kloffie tot stilstand brengt. Dit alles in een verbijsterende tijd van 41,96 seconden, een nieuw snelheidsrecord.De shots die Bugatti van de recordrun maakte mogen er zijn. Maar er zaten er ook een paar tussen waardoor menigeen begon te twijfelen over de echtheid van het beeldmateriaal. Vooral de shots die bij +350 km/h wiel-aan-wiel zijn genomen? Immers geen drone of ander soort camera-apparatuur op aarde dat zo snel is. Dus hoe deed Bugatti dit?Wel, het antwoord is ronduit simpel, zo verklaart deze korte 'making of'-video: middels een tweede Chiron, met daarop een camera gemonteerd op een speciale houder zodat deze er niet af zou vallen bij dergelijke snelheden.