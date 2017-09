De nieuwe Ford Fiesta ST-line en Vignale rijd je niet, die beleef je!

“Nagenoeg alle lusten van de ST, maar niet de financiële lasten.”

Ford heeft een gloednieuwe Fiesta en nooit eerder was die in zoveel verschillende uitvoeringen verkrijgbaar als nu. Zo is de Fiesta er als Trend, Titanium en Active. En alsof daaruit kiezen nog niet moeilijk genoeg was introduceert Ford ook nog de ST-Line en Vignale. Die laatste uitvoering, die rijkelijk uitpakt met allerlei verwennerijen onderweg, is zelfs een heuse primeur voor de Fiesta.Vignale is Ford's speciale luxe-lijn label en gaat verder waar de reguliere modellen qua accessoires ophouden. Ja, zelfs verder dan de Titanium die de naam heeft al behoorlijk goed in de mooie spullen te zitten. En nu is er ook een Fiesta verkrijgbaar die de rode Vignale-loper voor je uitrolt.Enkele voorbeelden? U vraagt, wij draaien. Of eigenlijk is dat hét motto van Ford Vignale. Specifieke klantenwensen laat Vignale namelijk maar wat graag in vervulling gaan . Waar je je alvast geen zorgen over hoeft te maken bij de Fiesta Vignale is de aankleding van het meubilair. Dat is namelijk altijd gehuld in volleder, waarbij er keuze is uit diverse kleuren. Niet alleen fraai voor het oog, maar ook comfortabeler is de zit dankzij speciale stoelkussens. Zeshoekig 'tuxedo'-stikwerk maken het geheel echt af.En wat te denken van kwalitatief audiosysteem van het geroemde Deense HiFi-merk Bang & Olufsen. Ook dat is standaard op de Fiesta Vignale , die z'n luxe aan de buitenzijde eveneens uiterst stijlvol etaleert. Via onder andere de bijzonder ontworpen grille en exclusieve 17 inch lichtmetalen wielen onder andere.Gaaf hé, de nieuwe Fiesta ST! En met z'n 200 pk sterke driecilinderturbo uiterst rap. Enig nadeel: zo'n bommetje op wielen loopt al gauw in de papieren en is daarmee niet voor iedereen weggelegd. Alhoewel…? Met de Fiesta ST-Line beidt Ford nagenoeg alle lusten van de ST, maar niet de financiële lasten. Sterker nog, je moet een ware kenner zijn om beide sportieve Fiesta's uit elkaar te houden.Van buiten ogen ze welhaast als twee druppels water, en ook binnenin de Fiesta ST-Line gaat het er sportief aan toe. Het rijgedrag van de ST-Line is tevens scherper dan dat van de gewone Fiesta. Dankzij een verlaagd en aangepast onderstel. Vlotte prestaties – van de 125 pk sterke éénliter Ecoboost onder de motorkap – worden hiermee in de schoot geworpen, maar gelukkig garanderen extra geprofileerde sportstoelen dat je stevig op je plek blijft zitten.Zowel de sportieve als scherpere Fiesta ST-Line als de super-de-luxe en stijlvolle Fiesta Vignale staan vanaf volgende maand bij de Ford-dealer. Prijzen beginnen bij respectievelijk € 20.295,- en € 22.795,-. En, welke gaat het worden?! Of beleef je daarvoor nog enkele slapeloze nachten…Meer oriëntatie nodig? Op Ford.nl staan alle details