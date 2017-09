Mitsubishi stippelt toekomstvisie uit met Tokyo-concept

Het is een beetje stil rond Mitsubishi momenteel. Maar daar gaat het Japanse merk wat aandoen vanaf de Tokyo Motor Show, volgende maand. Een nieuwe conceptcar zal aantonen waar het naartoe wil.

Renault-Nissan had sinds vorig jaar al een flinke vinger in de pap (34%) bij Mitsubishi en met name het relatief kleine Japanse merk hoopt daar nu eens de vruchten van te plukken. In de komende jaren staan er diverse nieuwe, veelal hybride dan wel volledig elektrisch aangedreven modellen op de agenda. Liefst 12 stuks voor het jaar 2022 aanbreekt, hetzij verdeeld over de drie merken. Een gedroomd gevolg hiervan: de alliantie tussen Renault, Nissan en Mitsubishi moet in z'n totaliteit groeien naar 10 miljoen verkochte auto's nu naar 14 miljoen in 2022. Een ambitieus plan.



Voorproefje

De zogenoemde 'Alliance 2020'-plannen liggen er, nu de uitvoering nog. Maar daar is ook al aan gewerkt en Mitsubishi geeft daarvan een voorproefje op de volgende maand gehouden, tweejaarlijkse Tokyo Motor Show. Aan de hand van een conceptcar.



Deze e-Evolution Concept geheten studie betreft volgens de Japanners 'een vlaggenschip onder de conceptcars dat de toekomstvisie van het merk vertaalt'. Nogal vaag, maar wat al wel zeker is, is dat de auto, een SUV-coupé, een elektro-krachtbron combineert met 4x4-aandrijving, alsook autonome functies bevat. We hadden het kunnen weten…