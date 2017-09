Volkswagen prijst T-Roc vanaf 26 mille

De Volkswagen T-Roc , die momenteel nog z'n werelddebuut beleeft op de IAA Frankfurt , is gestoeld op de Golf en zo zijn ook diens prijzen. Het leveringsprogramma begint bij de 1.0 liter TSI met 115 pk, die te koop is vanaf € 25.995,-. De enige andere motor is de 190 pk sterke 2.0 liter TSI. En die staat in de boeken voor € 37.290,- inclusief 4Motion-vierwielaandrijving en 7-traps DSG-automaat. Dieselen is niet mogelijk.Er is keuze uit drie uitrustingniveaus: simpelweg T-Roc, de T-Roc Style en de T-Roc Sport. Standaard biedt de T-Roc onder meer handbediende Climatic-airconditioning, LED-achterlichten en -dagrijverlichting, het infotainmentsysteem Radio Composition Colour en innovatieve rijassistentiesystemen zoals City Emergency Braking en voetgangersherkenning, Lane Assist en Front Assist.De T-Roc Style voegt hier bovenop zoal zwarte dakreling, parkeersensoren voor en achter, mistlampen vóór inclusief bochtverlichting en adaptieve cruise control. Bovendien krijg je met de Style lichtmetaal in plaats van stalen 16 inch wielen (en dat wil je!), alsook een multifunctioneel stuurwiel, een middenarmsteun, Bluetooth en een USB-aansluiting. De T-Roc Style 1.0 TSI is er vanaf € 27.960,-.Vervolgens is er nog de T-Roc Sport, het topmodel. Die biedt bovenop de luxe van de Style zaken als Radio Composition Media met 10,2 inch touchscreen, de Emergency Call Service, sfeerverlichting, automatische airconditioning, chromen dakreling en LED-koplampen. Tevens staat de T-Roc Sport op 17 inch lichtmetalen velgen en profiteer je als bestuurder van het volledig digitale instrumentarium dat Volkswagen Active Info Display noemt.Tot slot is er nog de R-line, wat niet zozeer een uitrustingniveau is, maar eerder een speciale uitvoering. En die laat zich, zoals reeds bekend , kenmerken door een specifieke, sportief getinte uitstraling. De prijs? Die is nog niet bekend.