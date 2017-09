'BMW overweegt nieuwe CSL-modellen te maken'

Tussen de BMW M4 en de M4 GTS zit op dit moment de relatief nieuwe M4 CS. Met zijn 460 pk en een topsnelheid van 280 kilometer per uur is het de leukste Coupe Sport die BMW heeft. Voor nu tenminste.Volgens BMW M-baas Frank van Meel zijn er plannen om weer nieuwe CSL-bolides te gaan maken, als opvolger voor de GTS. "Dat moet het beste van het beste voor circuit worden", aldus Van Meel tegenover Road & Track. "Ontwikkeld op het circuit, voor het circuit, maar dan wel met een kentekenplaat erop.Als BMW aan het beproefde CSL-recept vasthoudt, dan kunnen we alvast tekenen voor een sportiever uiterlijk, banden met meer grip, sportiever onderstel, rolkooi én een brandblusser. Een speeltje voor de echte liefhebber, want van comfort moet de CSL het niet hebben.In het verleden droegen twee van de meest iconische BMW's ooit het CSL-logo: de 3.0 CSL uit 1971 en de E46 M3 CSL uit 2003.