Volvo onthult per ongeluk nieuwe XC40

Volgens Carscoops, die als eerste met deze foto's naar buiten kwam, is het allemaal de schuld van Volvo Hongarije. Zij hebben de memo vanuit het hoofdkwartier in Zweden gemist dat er een teaser de wereld ingestuurd had moeten worden en niet beelden waarop de XC40 in vol ornaat is te bewonderen. Daar gaat vast een kop rollen.Volvo had de XC40 in mei vorig jaar al aangekondigd via een conceptcar. En nu blijkt dat het Zweedse merk het toen al eens was over het design. De 40.1 Concept en de uiteindelijke XC40 lijkt namelijk sprekend op elkaar. Het interieur is an sich ook geen verrassing, want sterk verwant aan dat van de nieuwste Volvo's, de XC60 en 90-serie.Voor de XC40 is speciaal een nieuw platform ontwikkeld dat weliswaar afstamt van het SPA-platform waarop de S90 en V90 staan en dat geschikt is voor uiteenlopende veiligheidssystemen, alsook semi-autonome functies. Volvo heeft immers de torenhoge ambitie dat er vanaf 2020 niemand meer verongelukt in haar modellen of ernstig letsel oploopt.Motorisch zal de XC40 dan weer uitpakken met drie- en viercilinders. Op benzine en diesel in eerste instantie, maar vanaf 2019 altijd ondersteunt door minstens één elektromotor. Een plug-in hybride en een volledig elektrische variant hebben de absolute voorkeur bij de Zweden, maar zullen nog eventjes op zich laten wachten.Naar verluidt heeft Volvo de officiële onthulling van de XC40 gepland op 21 september.