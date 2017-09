Volkswagen T-Roc meteen ook als sportieve R-Line

Omdat de kans dat er een T-Roc GTI wel nihil zal zijn, kun je de R-Line meteen beschouwen als de meest sportief getinte uitvoering van het ganse leveringsprogramma. Herkennen doe je hem vooral een de in de kleur van de carrosserie meegespoten onderbumpers, zowel voor- als achteraan, meerdere R-logo's en donkergetinte achterlichten. Rollen doet de R-Line standaard op 18 inch Sebring-wielen, terwijl 19 inch optioneel wordt aangeboden.Sportiviteit en zwart gaan kennelijk hand-in-hand, want vanbinnen gaat het er nogal donker aan toe, mede vanwege de zwarte hemelbekleding. Foto's van het R-Line-interieur ontbreken helaas, maar Volkswagen belooft je verder zoal speciale instaplijsten, matten met contrasterende stiksels, pedalen en voetsteun van edelstaal, een R-Line-logo op het opstartscherm van het multifunctionele display en een met leer bekleed multifunctioneel sportstuur, afgewerkt met contrasterende stiksels en een R-Line embleem.Op de stoelen prijkt dan weer een combinatie van stof met 'San Remo'-microvezels in combinatie met lederlook stoelwangen en hoofdsteunen. Ook de middenarmsteun is uitgevoerd in lederlook.De T-Roce R-Line is verkrijgbaar vanaf december tegen een nog onbekende prijs.