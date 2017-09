Chinese Chery overtuigt met grote SUV, genaamd Exeed

Dat Chinese autofabrikanten het heel graag willen maken op westerse automarkten is duidelijk aan de hand van de vele inspanningen om voet aan Europese of Amerikaanse wal te krijgen. Gelukt is dat tot op heden nog niet, maar de pogingen worden al veelbelovender. Neem nu deze Chery Exceed. Best een knappe SUV.

Hier (nog) onbekend maar in China een grootheid. Chery is op de thuismarkt zelfs een van de grootste spelers en de grootste auto-exporteur van het gigantische land. Bovendien is het sinds enkele jaren in een joint-venture verwikkeld met Jaguar Land Rover, zodat die laatste haar modellen in China aan de man kan brengen. Kortom, Chery is geen groentje in de auto-industrie.



Blenderdesign

En dat zie je terug in de Exceed TX. Deze wat lijkt een middelgrote SUV te zijn (maatvoeringen ontbreken namelijk) oogt namelijk zeker niet verkeerd en ook binnenin is de auto op de westerse smaak gesneden. Niet zo gek als je weet dat een voormalige Ford-designer verantwoordelijk is voor het design. De originaliteitsprijs verdient de Chery Exceed echter ook weer niet. Wij zien er zoal een vleugje Kia Sportage en Mitsubishi Outlander in terug, alsook stijlkenmerken van de Peugeot 3008.



Ambitieus

Dat Chery helemaal naar de IAA Frankfurt is afgereisd met de Exceed is niet voor niets. Het Chinese merk heeft grootste ambities om ook hier auto's te verkopen. De Exceed is hiervan slechts een voorproefje. Met meerdere modellen in meerdere segmenten wil het de Europese koper verleiden. Allen waarvan er minimaal één uitvoering elektrisch of hybride is aangedreven. Logisch, anders had Chery evengoed thuis kunnen blijven.



1,8 l/100 km

Motorisch is de Exceed alvast naar 't zin van menig Europeaan. Zo combineert 'ie een 1.5 benzinemotor met 147 pk met een 115 pk sterke elektromotor. Een hybride-aandrijflijn dus, die overigens is gekoppeld aan een 7-traps automaat en AWD. Vlot is de Chery Exceed TX ook met een acceleratie van zo'n 6 seconden. Maar de grootste glimlach zou toch wel het summiere brandstofverbruik moeten geven: bijna 1 op 20. In theorie dan.