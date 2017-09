Welk merk levert de nieuwe hybride hypercar-koning: is het Mercedes-AMG met de Project One of pakt Aston Martin de titel met de Valkyrie? Wij zetten deze twee krachtpatsers naast elkaar.

Vergelijking: Aston Martin Valkyrie vs. Mercedes-AMG Project One

Vier jaar geleden waren het Porsche, Ferrari en McLaren die elkaar opzochten in de ring, nu is het de beurt aan Mercedes en Aston Martin. De Duitsers onthulden hun uitdager éindelijk op de IAA in Frankfurt, terwijl we eerder al kennis konden maken met het speeltje van de Britten . De productie van beide bolides moet nog beginnen, maar wat ons betreft is het nu alvast tijd om een winnaar uit te roepen.

Efficiënter kan niet

Zowel de Project One als de Valkyrie zijn straatlegaal. Waar de Project One nog wel iets wegheeft van andere hypercars, doet de Valkyrie echt buitenaards aan. Bij de Britten is functionaliteit tot in het extreme doorgevoerd: alles draait om efficiëntie, aerodynamica en snelheid. Natuurlijk geldt dat ook voor Mercedes, al is hun aanpak toch net iets 'gewoner'.

Overeenkomsten

Toch is het opvallend om te zien dat beide scheurijzers ook veel overeenkomsten hebben. Kijk bijvoorbeeld eens naar de lage motorkappen en de uitstekende wielkasten. De Project One oogt simpelweg wat subtieler met zijn lage, wijde mond, luchtinlaat op het dak, haaienvin, inklapbare achtervleugel, centrale uitlaat en diffuser.

Voorvleugel

De Valkyrie is een ongekend agressieve bolide. Hier geen normale grille, maar een voorvleugel die meer downforce moet genereren. Ook als je aan de achterkant onder de auto doorkijkt zie je dingen die nog niet eerder vertoond zijn. Die tunnel onder de cockpit, wow! Toch: ook hier een centraal uitlaatsysteem én een achtervleugel.

V12 by Cosworth

Details over de aandrijving van de Valkyrie zijn schaars. In samenwerking met Cosworth ontwikkelde Aston Martin een 6.5 liter V12 die op z'n minst 820 pk moet leveren. Verder is KERS ingebouwd om energie te herwinnen en meer vermogen te genereren. In totaal krijg je als Valkyrie-eigenaar de beschikking over zo'n 1.000 pk op een gewicht van eveneens 1.000 kilogram. Inderdaad, bizarre cijfers, maar Aston Martin kan op de hulp van Red Bull Racing rekenen om ze waar te maken.

Ook hier dik 1.000 pk

Mercedes heeft ons al een stuk meer verteld over de V6 in het vooronder van de Project One, die ook nog eens ondersteund wordt door vier elektromotoren. Het vernuftige geheel is goed voor – hou je vast – ruimschoots 1.000 pk! De ene elektromotor werkt als compressor om de turbo te spoelen, de tweede krikt het vermogen nog iets verder op. Daarnaast zijn er nog twee 163 pk sterke elektromotoren gemonteerd op de vooras die de acceleratie en tractie van de Project One moeten verbeteren.

De V6 van Hamilton

Als je de V6 uit de Project One vergelijkt met de zescilinder uit de F1-auto van Lewis Hamilton, dan verschillen er volgens Mercedes slechts een paar onderdelen. Zo zijn de krukassen anders, evenals de zuigers. That's it! Verder zorgt de elektronica ervoor dat het zenuwstelsel van de Project One, waaronder het toerental, op een andere manier gereguleerd wordt

Spartaans interieur

Het interieur van de Valkyrie en de Project One is maar op één manier te omschrijven: Spartaans. Hier geen overbodige toeters en bellen, maar een welhaast rechthoekig stuurtje, een paar racestoelen en een setje pedalen. In de Valkyrie zit je nog net iets verder onderuit, terwijl de stoelen op maat gemaakt worden voor de bestuurder. Gelukkig is in beide hypercars plaats voor twee personen, dus je kunt altijd iemand mee laten genieten.



Mega-exclusief

Hypercars zijn niet alleen supersnel, ze zijn ook super-exclusief. Mercedes bouwt 275 exemplaren van de Project One, die allemaal al verkocht zouden zijn voor dik 2 miljoen euro de stuk. De Valkyrie is met 150 exemplaren nog net iets exclusiever, maar met een geschatte verkoopprijs van zo'n 3 miljoen euro ook zo'n 30 procent kostbaarder.

Het is een lastige keuze, maar als we 'n zouden moeten maken, dan gaan we voor de Aston MArtin Valkyrie. Deze hypercar is nóg extremer en exclusiever dan de Project One. Het uiterlijk van de Brit moet je ding zijn, maar wij kunnen deze agressieve aanpak wel waarderen.