Mercedes GLC F-Cell op waterstof zo goed als productierijp

Door al het elektro-geweld momenteel zou je bijna vergeten dat er nog een veelbelovende brandstoftechnologie in het vat zit, namelijk waterstof. Mercedes toont met de GLC F-Cell aan dat het groot voorstander is van de brandstofcel in de aanloop naar schonere automobiliteit.

De waterstofauto zit de EV echt op de hielen als het gaat om de ultieme aandrijving van auto's. De auto-industrie zelf is er nog niet uit welke van de twee het uiteindelijk gaat worden en wie weet kunnen ze wel prima naast elkaar leven. Tot die tijd wedt Mercedes-Benz, en zo nog diverse andere automerken, op twee paarden en is de GLC F-Cell zelfs al zo goed als productieklaar.



Met stekker

Van buiten lijkt de GLC F-Cell als ieder andere Mercedes GLC, maar technisch zijn de verschillen dag en nacht. De F-Cell is zelfs uniek, meent het merk, want de eerste auto die een brandstofcel combineert met plug-in hybride.



De twee energiebronnen werken op een slimme manier samen en zorgen ervoor dat de GLC F-Cell op een volle tank waterstof à 4,4 kilogram ruimschoots 400 kilometer rijden volgens de NEDC-cyclus. In de praktijk zal dit neerkomen op circa 325 kilometer. Niet onaardig voor een eerste serieuze poging van Mercedes om de waterstofauto meer credit te geven.



Normale tanktijd

De waterstoftanks, beide ingekapseld in koolstofvezel, zitten in de bodem verwerkt waardoor er niet tot nauwelijks bruikbare zit- of bagageruimte wordt opgeslokt. Maar het echte mooie is dat – dankzij de wereldwijd gestandaardiseerde 700 bar-tanktechnologie – het mogelijk is om de GLC F-Cell in slechts 3 minuten weer vol te tanken met waterstof. Dat is aanzienlijk sneller dan een oplaadbeurt bij de hedendaagse EV en net zo vlotjes als bij een benzine- of dieselauto. Kortom, die drempel geldt dus alvast niet voor de waterstofauto.



Vlotte prestaties

Aan krachtreserve ontbreekt het de GLC F-Cell ook niet. De 'asynchrone' motor kan namelijk een vermogen leveren van 200 pk. Het koppel ligt op 350 Nm, mede dankzij een krachtige elektromotor die wordt gevoed door een 13,8 kWh sterke batterij. De lithium-ion-accu is zo groot, dat er 49 kilometer geheel elektrisch kan worden gereden zonder de waterstoftanks aan te spreken. En dit alles is dus over niet al te lange tijd te koop onder de noemer Mercedes EQ.