Audi presenteert R8 V10 RWS mét achterwielaandrijving

Terwijl Lamborghini al veel eerder de smeekbedes van het publiek inwilligde aan de hand van een Gallardo ' Balboni ' en Huracan LP580-2, is Audi altijd vast blijven houden aan een R8 met permanente vierwielaandrijving. Tot nu, want dit is de eerste R8 zonder quattro.Was zelfs de meest extreme en exclusievere R8 GT op basis van de vorige generatie nog altijd een vierwielaandrijver, nu maakt Audi (Sport) dit goed met deze R8 RWS. Die beschikt namelijk over dezelfde aandrijflijn als de zonet al eventjes genoemde Lamborghini Huracan LP580-2 waarbij dat laatste getal verwijst naar het type aandrijving. In dit geval dus een achtertrein die het volle motorvermogen krijgen te verduren. Een niet mals 580 pk.Verschil (uit hiërarchisch oogpunt) moet er echter zijn en zodoende moet de nieuwe R8 GT het wel met iets minder pk's stellen dan zijn Italiaanse evenknie. Bij 540 pk stopt het. Ach, om die schamele veertig pony's zal de Audi-fan en -purist echt niet wakker liggen. Die is allang blij dat er nu een R8 is die bij overenthousiasme (doelbewust of niet) met z'n staart kan gaan kwispelen.Het koppel is ook niet toegenomen ten opzichte van de 'gewone' R8 V10. Nog altijd reikt dat tot 540 Nm. Wel is de R8 GT lichter van stuk. Audi heeft 50 kilogram weten te lozen zonder dat dit een effect heeft op het comfort en de luxe aan boord, waarbij het gros van die gewichtsbesparing op het conto van de 'halve' aandrijflijn komt. Als Spyder is de R8 RWS, dat overigens voor Rear Wheel Series staat, 40 kilogram lichter dan de reguliere, open R8.Al met al levert de R8 in z'n meest pure vorm een zeer snelle sprint op naar de 100 km/h in slechts 3,7 seconden en een top van 317 km/h. De Spyder heeft een tiende langer nodig en haalt 315 km/h. Optisch is het echt zoek de verschillen met de overige V10-modellen. Het zit 'm vooral in meer zwarte ornamenten.Tot slot nog even ding: Audi bouwt niet meer dan 999 exemplaren van de R8 RWS. En iets in ons zegt dat je niet te lang moet wachten met het plaatsen van een bestelling. Sterker, slechts 4 exemplaren zijn aan Nederland toegekend. En de prijzen? Die luiden € 215.180,- voor de Coupé en € 230.640,- voor de Spyder.