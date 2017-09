Porsche 911 GT3 Touring Package gaat op klassieke tour

De eerste Porsche die als Touring Package werd gelanceerd was de 911 Carrera RS in 1973. De Duitsers volgen de lijn van dat model en dat betekent dat zelfs de grootste Porsche-purist zijn hart kan ophalen. Qua looks zul je goed moeten kijken om het verschil tussen de 911 GT3 en de 911 GT3 Touring Package te kunnen ontdekken, maar als je instapt, is meteen duidelijk wat het idee van Porsche is.

Gurney flap

Desalniettemin beginnen we toch met de verschillen aan de buitenkant. Ook de 911 GT3 met Touring Package heeft grote luchtinlaten aan de voorzijde. De voor- en achterlichten blijven gelijk, net als de velgen met centrale wielmoer. Andere kenmerken zijn de zilverkleurige raamlijsten en sportuitlaten. Wél nieuw: de spoiler. Die is bij de Touring Package voorzien van een Gurney-flap, oftewel een extra rand die kan bewegen. Het grootste verschil bij het exterieur met de welbekende 911 GT3 is dus het ontbreken van die enorme taartschep.

Klassiek interieur

Dan het interieur, want daar wil Porsche dat het voelt alsof je in een klassieke sportwagen stapt. Geen alcantara dus, maar echt leer. Het stuur met een 12-uursmarkering, de schakelpook, de armleuningen, de afdekking van het opbergvak in de middenconsole en de deurgrepen zijn afgewerkt met zacht leder. Het centrale deel van de stoelen is gemaakt van stof en net als de stiksels uitgevoerd in het zwart.

Top van 316 km/h

Op motorisch gebied is er geen nieuws, maar we zijn de laatsten om daar over te klagen. De 4.0 liter zescilinder-boxermotor beschikt over 500 pk en heeft een maximaal koppel van 460 Nm. Je sprint van 0 naar 100 km/h in slechts 3,9 seconden en de topsnelheid ligt op 316 km/h. In combinatie met de handgeschakelde zesbak weet je dus zeker dat je je lol op kunt.

Porsche Track Precision

Het chassis blijft zoals het is, maar ook hier is dat verre van negatief. Het onderstel van de 911 GT3 is zo goed als perfect en dankzij de meesturende achterwielen stuurt 'ie nog net even iets scherper. Verder wordt de 911 GT3 met Touring Package standaard geleverd met de Porsche Track Precision-app, zodat je op je smartphone uitgebreid je rijgedrag kunt analyseren. Leuk als je eens wilt zien of je echt zo'n held bent achter het stuur.

De Porsche 911 GT3 met Touring Package wordt begin 2018 op de Nederlandse markt verwacht. Een prijs heeft 'ie al. Tegen € 234.950,- is 'ie de uwe.