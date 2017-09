Mercedes-AMG Project One: topsnelheid van meer dan 350 km/h

De Ferrari LaFerrari, de Porsche 918 Spyder, de McLaren P1: Mercedes liet zich niet gek maken door deze hypercars. Nu deze bolides al lang en breed uitverkocht zijn is het tijd voor je de Project One. Op de IAA in Frankfurt kunnen we de Mercedes-AMG eindelijk in de ogen kijken, want op een aantal teasers na hebben we nog niet veel van 'm gezien.

Lewis Hamilton

De Project One belooft een van de meest spraakmakende auto's van dit decennium te worden. Kijk je onder de motorkap, dan kom je een dikke 1.6-liter V6-turbomotor tegen, die ook nog eens hulp krijgt van vier elektromotoren. Lewis Hamilton is onder de indruk, dus wie zijn wij om te twijfelen aan de capaciteiten van dit scheurijzer.

2,4 miljoen

Mercedes belooft dat de Project One beschikt over meer dan 1.000 pk en een topsnelheid haalt van boven de 350 km/h. Voor 2,4 miljoen euro kun je een exemplaar op de kop tikken, maar in principe zijn ze allemaal al vergeven. Nog anderhalve week, dan weten we meer!