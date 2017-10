Voormalig topman Lamborghini stapt over naar Bugatti

Winkelmann kwam in maart 2016 naar Audi Sport, nadat hij daarvoor jarenlang aan het roer stond bij Lamborghini. In zijn periode bij de sportdivisie van de Duitse fabrikant verschenen onder andere de R8 Spyder en de RS5 Coupé , al kun je je afvragen in hoeverre Winkelmann daar in die anderhalf jaar echt invloed op heeft gehad.

Nieuwe Chiron

Winkelmann, die de pensioengerechtigde Wolfgang Dürheimer gaat volgen, gaat naar verluidt bij Bugatti onder andere de introductie van nieuwe Chiron-varianten begeleiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Chiron Grand Sport en de Chiron Super Sport. Michael-Julius Renz staat klaar om de vrijgekomen positie bij Audi Sport over te nemen. Hij werkt op dit moment als Audi-topman in China.

De overstap van Winkelmann is best opvallend, want onlangs liet hij nog weten best een Audi-hypercar te willen ontwikkelen. Of Renz die plannen nu uit mag voeren of dat de hypercar vroegtijdig afgeschoten wordt, zal de tijd ons leren.