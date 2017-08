Deze Citroën 2CV is uit het goede hout gesneden

Redactie 31 augustus 2017 De Franse kunstenaar Michel Robillard heeft iets met hout. Hij maakt er de mooiste, uiteenlopende dingen van. En soms zowaar op werkelijke schaal. Zoals deze 2CV, waarvan Robillard nu hoopt dat de lokale autoriteiten hem een kenteken verlenen zodat 'ie de openbare weg op mag.

Liefst 6 jaar heeft Robillard aan de houten 'Eend' gewerkt. En heus niet alleen het koetswerk is uit gestorven bomen opgetrokken. Ook het ganse dashboard, stuur, de versnellingspook, middenconsole en het meubilair is van hout. De ene keer van perenhout, het andere van walnotenhout. Comfortabeler is de 2CV er hiermee niet op geworden, wel nog leuker.



Wachten op de ambtenarij

De motor, transmissie en alle andere zaken die nodig zijn om te kunnen (blijven) rijden zijn niet van hout. Een bewuste keus van Robillard, want hij wil graag met z'n Deux Chevaux de wijde wereld intrekken. Echter dat mag niet zolang de Franse autoriteiten hem geen akkoord hebben gegeven op een kenteken. Daar is het wachten nu op.