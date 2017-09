Hier is 'ie dan: de Mercedes-AMG Project One

De Ferrari LaFerrari, de Porsche 918 Spyder, de McLaren P1: Mercedes liet zich niet gek maken door deze hypercars. Nu deze bolides al lang en breed zijn uitverkocht, acht Mercedes het tijd om je voor te stellen aan de Project One. Een bolide die in veel opzichten nóg overweldigender is dan de concurrentie. Al is het maar omdat veel technologie direct afkomstig is uit de Formule 1.

Koolstofvezel monocoque

De overeenkomsten beginnen meteen al met de architectuur van de exoot. Zo krijgt de Project One krijgt een koolstofvezel monocoque mee. Dat maakt de hypercar niet alleen sterk, maar ook behoorlijk licht. En mede dankzij dit geringe gewicht weet je niet wat je meemaakt wanneer je het gas intrapt. Onder de motorkap ligt namelijk een 1.6 liter V6 met turbo, die ook nog eens ondersteund wordt door vier elektromotoren. Het vernuftige geheel is goed voor – hou je vast – ruimschoots 1.000 pk!



Elektrische ondersteuning

Wat al die turbo's precies doen? Wel, de ene elektromotor werkt als compressor om de turbo te spoelen, de tweede krikt het vermogen nog iets verder op. Daarnaast zijn er nog twee 163 pk sterke elektromotoren gemonteerd op de vooras die de acceleratie en tractie van de Project One moeten verbeteren. Zo ontstaat een aandrijving die niet alleen ontzettend krachtig is, maar ook qua gewicht (420 kilogram) interessant blijft.

De V6 van Hamilton

Als je de V6 uit de Project One vergelijkt met de zescilinder uit de F1-auto van Lewis Hamilton, dan verschillen er volgens Mercedes slechts een paar onderdelen. Zo zijn de krukassen anders, evenals de zuigers. That's it! Verder zorgt de elektronica ervoor dat het zenuwstelsel van de Project One, waaronder het toerental, op een andere manier gereguleerd wordt, zodat je pas na 50.000 kilometer toe bent aan een grote beurt.

0-200 km/h in 6 tellen





Om de techniek bij zo'n krachtexplosie heel te houden heeft Mercedes speciaal voor de Project One een nieuwe handgeschakelde achtbak ontwikkeld. Er is overigens ook een automatische stand, mocht je je op andere dingen willen concentreren. Dat doet gelukkig niets af aan de prestaties: in minder dan zes seconden kun je op de 200 km/h zitten. Ja, je leest het goed: daar waar de gemiddelde hot hatch pas de 100 km/h aantikt. Kortom, de Project One is misselijkmakend snel. Zelfs een volle seconde sneller op deze spurt dan de LaFerrari , wat gigantisch is op dit niveau.Om de techniek bij zo'n krachtexplosie heel te houden heeft Mercedes speciaal voor de Project One een nieuwe handgeschakelde achtbak ontwikkeld. Er is overigens ook een automatische stand, mocht je je op andere dingen willen concentreren.

Le Mans-stijl

We konden het al een beetje opmaken uit de teasers, maar de Project One heeft veel weg van een Le Mans-prototype dat is omgebouwd voor gebruik op de openbare weg. Op het dak zit een kleine luchthapper, die ervoor moet zorgen dat de motor voldoende gekoeld wordt. Verder valt de 'vin' achter de cockpit op: opnieuw een onderdeel dat ook op de Formule 1-wagen van Mercedes te vinden is.

Formule 1 voor 2

Qua interieur belooft Mercedes dat het voelt als 'Formule 1 voor 2'. Radicaal is misschien wel de beste omschrijving voor de cockpit. Ieder detail heeft een nadrukkelijke functie en zit er niet op voor de show. Geen toeters en bellen dus, maar alleen zaken die je echt nodig hebt. De stoelen zijn verstelbaar, net als het F1-achtige stuurtje en de pedalen. Een perfecte rijpositie vinden moet hiermee kinderspel zijn. Geen overbodige luxe trouwens bij zo'n prestatiepotentieel.



2,4 miljoen euro

Mercedes en AMG presenteerden de Project One op de IAA in Frankfurt. De stukprijs? Voor 2,4 miljoen euro kun je een exemplaar bemachtigen. Exorbitant?! Daar denken sommigen anders over. De Duitsers bouwen er slechts 275 en nu al staan er veel gegadigden op een wachtlijst. De eerste leveringen staan gepland voor 2019, dus de gelukkigen moeten nog wel even geduld hebben.