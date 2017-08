Volkswagen stapt in compacte SUV-klasse met T-Roc

“Volkswagen heeft er zichtbaar zin in om kopers hun T-Roc zoveel mogelijk te personaliseren”

En de CrossPolo dan? Viel die niet al in hetzelfde segment? Niet bepaald. Dat model is immers niet meer dan een visueel opgeruigde hatchback. Van een volwaardige SUV of crossover is geen enkele sprake. Bij de T-Roc is dat wel, al is 'ie in de basis louter voorzien van voorwielaandrijving. Bij de duurdere versies is pas vierwielaandrijving beschikbaar en staat de T-Roc wat meer zijn mannetje in onverhard terrein.Verwacht doordat de T-Roc is ingeschaald in de compacte SUV-klasse niet dat je met een kleine auto te maken hebt. De auto meet namelijk 4,23 meter in lengte, 1,82 meter in de breedte en is 1,57 meter hoog. In lengte scheelte het 25 centimeter met de Tiguan, maar ten opzichte van bijvoorbeeld de Audi Q2 is de T-Roc juist een fractie groter. De wielbasis komt met 2,60 meter wel exact overeen met dat concernzusje.Dat de T-Roc forser oogt – dan de foto's doen vermoeden – heeft vooral te maken met de breedte van de koets en spoorbreedte van de beide wielassen. Dat is breder dan de directe concurrentie, zoals de Mazda CX-3 en Opel Mokka X. Qua buitenmaten komt de MINI Countryman nog het meest in de buurt van de Volkswagen T-Roc. De standaard bagageruimte bedraagt overigens 445 liter, en met de achterbank neergeklapt is dit 1.270 liter.Van buiten oogt de T-Roc opvallend hip. Maar weer niet zo trendy (en gedurfd) als de conceptcar waarvan 'ie is afgeleid. Zo moeten de grote, ronde mistpitten daarvan gemist worden en ook de grille en koplampen zijn bij de T-Roc minder gewaagd. Maar voor de rest lijken beide auto's als twee druppels water op elkaar.Zelfs vanbinnen, waar Volkswagen opvallend kleurrijk uitpakt. Zo sieren contrasterende tinten het dashboard, de portieren, de middenconsole en ook het meubilair. Conventioneel zwart of grijs kan natuurlijk ook als je dat wenst, maar Volkswagen heeft er zichtbaar zin in om kopers hun T-Roc zoveel mogelijk te personaliseren. Een heel arsenaal aan mogelijkheden staat daar voor klaar.Qua elektronische snuisterijen put Volkswagen natuurlijk uit eerder uitgebrachte modellen. Je kan de T-Roc dus niet alleen krijgen met een infotainmentscherm in de middenconsole, maar ook met een groot scherm voor je neus, direct achter het stuur. En je telefoon laadt indien gewenst ook draadloos op. Verder is er uitgebreide smartphone-integratie verkrijgbaar via MirrorLink, Apple Carplay en Andriod Auto en biedt Volkswagen ook het Security & Service-pakket aan, met onder meer Emergency Service, Automatic Accident Notification en Roadside Assistance.Naast vele gadgets is de Volkswagen T-Roc ook leverbaar met diverse assistentiesystemen. Zo is er onder meer Adaptive Chassis Control (waarmee het rijkarakter valt in te stellen), maar ook Dynamic Cruise Control, verkeerstekenherkenning, Lane Assist, Front Assist, een Blind Spot Monitor, Park Assist, Traffic Jam Assist, Driver Alert en een achteruitrijcamera. Andere opties zijn de elektrisch bedienbare kofferklep, Keyless Access, een verwarmd stuurwiel en een groot panoramadak van 136 bij 87 centimeter.In Europa kan de T-Roc als eerste besteld worden; kort na het werelddebuut op de IAA Frankfurt over een paar weken. Wie dat snel doet, kan mogelijk nog rijden voor 2018 aanbreekt. De motoren waaruit gekozen kan worden zijn de 1.0 TSI met 115 pk, een 1.5 TSI met 150 pk en een tweeliter turbobenzine met 190 pk. Voorwielaandrijving en een manuele 6-bak zijn standaard. Het topmodel is altijd uitgerust met 4Motion-aandrijving en een DSG-automaat. Liever dieselen? Dat kan ook uiteraard. De keuze bestaat dan uit een 1.6 TDI met 115 pk, een 2.0 liter met 150 pk of 190 pk. Vermogens die dus krek eender zijn aan de benzineversies.