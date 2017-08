Vanuit 't niets: gloednieuwe Suzuki Jimny

De Jimny is voor Suzuki en alle Japanners in het bijzonder wat de Defender voor de Britten is en de Lada Niva voor de Russen: iconische cult. Zoiets kan en wil je als automerk niet verloren laten gaan en dus werkte Suzuki al die tijd, diep achter de schermen, aan een gloednieuwe generatie. Dit is 'm, al is het vooralsnog een raadsel wanneer de auto daadwerkelijk te koop zal zijn.De Suzuki Jimny daait al sinds 1970 mee en de huidige is pas de derde generatie. In 1998 zag die laatste het levenslicht en voor het eerst ook Europa, dus een opvolger mag in zekere mate ook wel een keer. Niettemin zijn de Japanners bij de vierde Jimny zeer trouw gebleven aan het originele concept. Zelfs een nitwit zal de nieuwe Jimny als zodanig herkennen. Hoekig en niet al te veel poespas. Maar met – hopelijk – weer een evenzo groot hart.Dat laatste niet zozeer in de zin van een potige motor, want dat zal wel niet Suzuki kennende. We duiden op de terreincapaciteiten van de vierwielaangedreven Jimny. Die zijn namelijk altijd uitstekend geweest, ook al zie je dat allicht niet af aan de buitenkant.