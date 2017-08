Dit is de BMW Concept Z4!

Dus toch BMW Z4. Al kan het strikt genomen nog altijd Z5 worden aangezien het hier om een concept gaat. Maar goed, dan zien we dan wel weer. Voor nu valt al voor 95% te zien welke kant het opgaat met de derde generatie Z4. Alsook de spirituele opvolger van de Toyota Supra natuurlijk!Want, zoals je ongetwijfeld hebt meegekregen, is er een Duits-Japanse samenwerking gaande in deze. De aanstaande sportwagen van Toyota, die wel nog volledig in nevelen is gehuld, belooft overigens een echte coupé te worden. Dit in tegenstelling tot de nieuwe BMW Z4, waarvan nog niet 100% duidelijk is of 'ie van een inklapbare hardtop is voorzien of een softtop, zoals de eerste generatie Z4 en diens voorganger, de Z3.De 8-serie Concept gaf het al enigszins te kennen, maar nu weten we het zeker: de volgende generatie BMW's zullen gedrapeerd worden in een veel extremer, gemener ogend jasje. Rond is definitief passé in München, strakke en uiterst scherp aangesneden lijnen zijn in. En dat mag volgens BMW best gepaard gaan met schreeuwerige details, zoals de gapend grote luchtinlaten in de voorbumper, opzichtige 'kieuwen' in de motorkap en flanken en achterlichtunits die een aanzienlijk deel van de bilpartij opslokken. Hoeveel hiervan over is gebleven bij het productiemodel is dan weer koffiedik kijken.De BMW Concept Z4 zal zijn debuut beleven op het Concours d'Elegance in Pebble Beach. Zondag vindt dat event aan de Californische kust plaats en daarna zal de fraaie studie gekneden worden tot finaleproduct met een marktlancering in 2018. Nog voor volgend jaar zomer zal 'ie bij de dealer staan.