Opvolger BMW Z4: een eerste glimp

We weten het wel bijna zeker: dit is de opvolger van de BMW Z4. In de vorm van een bloedstollende conceptcar die op 17 augustus tijdens het Pebble Beach Concours d'Elegance zal worden gepresenteerd.Waarom we het zo zeker weten? Door heel goed te kijken naar de spyshots en het samenvoegen van alle geruchten. Eerst waren er al talloze aanwijzingen dat BMW deze maand een voorproefje van de opvolger van de Z4 zou presenteren. De teaser die twee weken geleden op Facebook opdook gaf er echter een geheel nieuwe draai aan. Want dat toont een targa. Zou BMW die kant op gaan met de Z4? Of is puur de concept een targa? Het bracht enige twijfel.Maar nu we nog eens goed kijken naar de spyshots en deze recente teaserafbeelding erbij pakken durven wij de gok wel aan. Donderdag presenteert BMW een voorproefje van de nieuwe Z4. Of Z5 zoals ook genoemd wordt. Kijk maar eens goed naar de vorm van de koplampen en de oplopende lijn vanaf het voorspatbord over de portieren. Hoe dan ook, donderdag is voor de BMW-liefhebber een dag om naar uit te kijken.