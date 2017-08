Elektrische Bollinger heeft al 6.000 orders binnen

Amerikanen en de SUV. Het bonkige autoconcept is als devoor hen; o wee als je het recht hierop afneemt, hoe potentieel schadelijk zo'n auto ook kan zijn. Stijgt de gallonprijs met een kwart dollar en men haalt de neus en massa op. Duiken de prijzen aan de pomp weer omlaag en de Yankees storten zich weer massaal op de SUV. Er zijn voorbeelden dat tussen deze twee scenario's slechts weken zitten. Kortzichtig? Misschien. Bizar? Zonder meer. En nu is er zopas een SUV voorgesteld die het hoofd van menig Amerikaan helemaal op hol brengt. Maak kennis met de Bollinger B1.Het New Yorkse automerk Bollinger is nog geen maand oud. Toch heeft het al een model voorgesteld: de B1. Het gaat hier om een oer-vormige SUV met weinig poespas, behalve onder al dat hoekige plaatwerk. Daar gaat namelijk een volledig elektrische aandrijflijn schuil. Nu al het beste van twee werelden volgens liefst 6.000 Amerikanen, want zoveel orders heeft Bollinger al weten te noteren tot dusver. En dat terwijl de prijs van de B1 nog niet eens bekend is! Wel de aanbetaling. Die bedraagt 1.000 dollar. Hey, dit klinkt als een bekend verhaal Ergens begrijpen we de onmiddellijke populariteit van de Bollinger B1 wel. Met 365 elektrische pk's en 640 Nm aan koppel is er veel kracht voorhanden en het trekgewicht van 2.750 kilogram mag er ook zijn. Desondanks raakt de B1 de koper qua brandstofkosten een stuk minder hard in de portemonnee. Dat het hierdoor tegelijk het geweten wordt gesust van de boomknuffelaar is mooi meegenomen. Alleen één dingetje nog wel: Billinger heeft nog geen productiepartner.