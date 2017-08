Favoriete driftmonsters van Ken Block in Forza 7

We hebben het over het Hoonigan Car Pack. Voor de kenners zal meteen duidelijk zijn over welke scheurijzers we het dan hebben, maar voor de volledigheid: dit zijn de favoriete auto's van Ken Block. Dat betekent dat je los kunt gaan in de Ford 'Hoonicorn' Mustang uit 1965, de Baldwin Motorsports 'Loki' K5 Blazer uit 1979, een Chevrolet Bel Air uit 1955, een Chevrolet Napalm Nova uit 1972, de Ford Escort RS1800 uit 1978, de Mazda RX-7 Twerkstallion uit 1992 en, last but not least, de Rauh-Welt Begriff Porsche 911 Turbo uit 1991.