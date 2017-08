Infiniti verrast met Prototype 9: modern, maar in klassiek jasje

Het begon vorige week met een fraaie teaser, waarbij al een heel klein stukje van de Prototype 9 onthuld werd, volgens Infiniti 'een schuurvondst die zomaar ergens in een vergeten bijgebouw gevonden had kunnen worden'. De looks van deze jaren '40-racer bedriegen echter, want onderhuids is het wel degelijk een heel moderne bolide.

Elektromotor met 162 pk

Er ligt bijvoorbeeld niet langer een benzineslurpende achtpitter onder de motorkap. De Infiniti Prototype 9 is voorzien van een volledig elektrische aandrijflijn en heeft een elektromotor die 162 pk genereert. Ook uniek: de elektrische racer weegt slechts 890 kilogram, inclusief het 30 kWh sterke accupakket. De topsnelheid ligt op 170 km/h.



Handgeklopt aluminium

Dat lijkt misschien niet zo snel, maar dat verandert wel als je instapt. De elektrische retro-racer staat immers op een onderstel dat wél zo uit de jaren '40 zou kunnen komen, dus verwacht weinig tot geen comfort. Het frame is gemaakt van staal en handgeklopt aluminium maakt het geheel helemaal af. Gaaf gedaan, maar dan nu de hamvraag: zijn er productieplannen? Infiniti houdt de kaken stijf op elkaar.