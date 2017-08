Singer en Williams F1 slaan handen ineen

Al bij het vallen van de naam Singer loopt het bij Porsche-adepten het water in de mond. Wat wil je als bouwer van prachtige creaties als dit soort (klassiek ogende) Elfjes, bedeeld met een bijna ziekelijke drang naar perfectie. Williams F1 kan er in haar tak van sport ook wat van. De Britse denktank – onder de noemer Williams Advanced Engineering – benadert al haar projecten zoveel mogelijk wetenschappelijk om hierdoor keer op keer ongekende rijprestaties neer te kunnen zetten. Kortom, Singer en Williams liggen elkaar wel. En dat heeft nu geleid tot een intense samenwerking voor een heel speciale krachtbron.Een Singer Porsche kost al gauw een half miljoen. Als koper van zo'n hypermoderne doch visueel klassieke 911 mag je zodoende ook een bijzondere aandrijflijn verwachten. Dat bood Singer al, maar nu wil het nog een stap verdergaan door klanten op termijn een zescilinder-boxer aan te bieden die maar liefst 500 pk kan opwekken.Nu denk je misschien (ietwat blasé): 'Anno 2017 is dat vermogen toch niet zo heel bijzonder meer?!' Wel, het knappe aan dit beoogde 4.0 liter boxerblok is dat het nog ouderwets luchtgekoeld zal zijn en wars van turbo's. Kijk, en dan wordt het ineens heel andere koek.Andere wensen die Singer en Williams hebben zijn een toerenbereik tot een gillende 9.000 tpm en het gebruik van exotische componenten als titanium en carbon. Als donormotor doet overigens de 3.6 liter boxer van de Porsche 964 dient, gebouwd tussen 1991 en 1994.