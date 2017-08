Infiniti reist met vintage-concept naar Pebble Beach

Infiniti staat te boek als het bedenken van de fraaiere conceptcars , dus zijn we alvast iets verder richting het puntje van onze bureaustoel geschoven. Niet in de laatste plaats omdat de Japanners zich voor hun aanstaande retro-concept hebben laten inspireren door wellicht het mooiste Formule 1-era van allemaal, dat rond de jaren '40 en '50. Oftewel, de periode van de slanke, ranke sigarenracers. De eerste twee (teaser)foto's stemmen in elk geval goed.Met het uiterst klassieke exterieur dekt de Infiniti-studie het verleden af, maar hoe zit het met de overige twee moderne elementen? Simpel, in deze retro-racer zal de motorolie je niet om de oren vliegen en met de vlam in de pijp 's heren wegen trotseren zal er al helemaal niet bij zijn. Dit omdat de auto volledig elektrisch zal zijn aangedreven, waarmee deze bijzondere Infiniti nogal sterk doet denken aan de EV3 van het Britse Morgan.