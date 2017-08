Kopen: een Volkswagen T1 voor 165.000 dollar?

Ben Pon Sr. zou trots zijn. Alhoewel, de Nederlander had bij de Volkswagen Transporter eigenlijk niets meer dan een simpel doch praktisch en betaalbaar busje voor ogen. Als hij toch geweten had dat zijn uitvinding jaren na dato zomaar eventjes 80 keer over de kop gaat in waarde.

“In de jaren '50 kon je er eentje kopen voor zo'n 2.200 dollar”

Het kan raar lopen. Van eenvoudig busje tot een van de grootste auto-iconen allertijden. Al meer dan 65 jaar is de Volkswagen Transporter zeer geliefd. Onder net zoveel menselijke types als de uitvoeringen waarin de Transporter sinds dag één is uitgebracht.Met name de T1, de eerste generatie, krijgt de handen op elkaar en daar weer van de frivole Samba-uitvoering met z'n 23 schattige raampjes, knusse interieur en helemaal achterin gepropte, knorrige luchtgekoelde vierpitter.In de jaren '50 kon je er eentje kopen voor zo'n 2.200 dollar. Hoe anders is dat heden, mits volledig en vakkundig gerestaureerd en in concoursstaat. Met een beetje geluk raak je 'slechts' € 165.000 dollar armer. Als je pech hebt (lees: er meer kapers op de kust zijn) zomaar twee ton, exclusief bijkomende (veiling)kosten. Een puntgave T1 Samba, zeker de DeLuxe, blijkt evenwel een goede investering te zijn. Een jaarlijks rendement van 20.000 dollar is heel reëel afgaande op het recente verleden. Al bieden zulke resultaten geen garantie in de toekomst zoals je weet.Bron: Mecum Auctions