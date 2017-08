Het is volbracht: eerste waterstofracer neemt deel aan race

Het betreft hier een heuse wereldprimeur. Nog niet eerder nam een volledig elektrisch voertuig, dat een brandstofcel (waterstof) als voedingsbron heeft, het in een wedstrijd op tegen auto's die rijden op conventionele brandstoffen. Dertig studenten van de TU Delft hebben na enkele jaren voorbereiding tijdens de Gamma Racing Day deelgenomen aan een wedstrijd van de Dutch Supercar Challenge.'Dit is ongelooflijk en ontzettend gaaf. Bizar dat we dit met z'n allen hebben kunnen doen. Ik sta er nog steeds een beetje van te kijken', vertelde teammanager Mats Dirkzwager tegen Motorsport.com. 'En dat alles door een groep studenten.'De zevende generatie van de waterstofracer van het Forze Hydrogen Racing Team Delft beschikt over een piekvermogen van 258 pk en dat was genoeg om mee te kunnen komen in de Nederlandse raceklasse. De LMP3-monocoque van Adess zorgde ervoor dat de wagen aan de veiligheidseisen voldeed. Daarnaast was de bolide ook competitief.'We kenden een wat moeilijke start, maar we konden uiteindelijk vertrekken, hebben supermooie rondetijden gereden, een (verplichte) pitstop gemaakt en daarna weer doorgereden. Alles ging perfect en het systeem heeft zich goed gehouden. Ik had eigenlijk niet op veel beter kunnen hopen', vatte Dirkzwager samen.De spanning onder de teamleden en gasten was enorm. Niet alleen omdat zij een wereldprimeur zouden meemaken, maar ook omdat er lange tijd met veel toewijding aan de auto is gewerkt. Iedereen hunkerde naar succes.'Ieder jaar is er een nieuwe lichting van tien fulltimers en veel parttimers. Ik denk dat gemiddeld dertig man er zeventig uur per week aan heeft gewerkt en dat jarenlang', benadrukte Leo van der Eijk tegen Motorsport.com. De voormalig KNAF-talent startte de wedstrijd voordat hij het stuur aan teamgenoot Jan Bot over gaf. 'Met zoveel man hebben we er hart en ziel ingestoken, nachten doorgehaald, relaties verbroken, noem maar op. We hebben het er allemaal voor over gehad om de auto hier te laten rijden.'In september start een nieuwe lichting fulltimers om de strategie voor het komende jaar uit te stippelen. Dat er meer wedstrijden op het programma staan lijkt een formaliteit. 'Ik kan op dit moment niets bevestigen omdat het nieuwe bestuur een beslissing moet nemen. Maar ik denk wel dat dit het kampioenschap is waar wij ons kunnen meten', zei Dirkzwager. 'Gezien de tijden die we nu al reden, moet volgend jaar een podiumplaats in deze klasse haalbaar zijn.'Foto's: WorcflowBron: Motorsport.com