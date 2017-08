Mazda komt met restauratieplan voor originele MX-5

Mazda komt met een restauratieprogramma voor de eerste generatie van de MX-5. Kleine kanttekening: het programma loopt op dit moment alleen in Japan. Wordt het daar een succes, dan zal er serieus worden nagedacht over een uitbreiding naar andere werelddelen.

Als Japanners iets doen, dan pakken ze het ook meteen goed aan. Zo kun je je originele MX-5 (NA) naar een zogeheten 'classic center' brengen en daar wordt je favoriete roadster volledig opnieuw opgebouwd met gebruik van originele onderdelen. Zo weet je zeker dat je een MX-5 terugkrijgt zoals die een kwart eeuw geleden uit de fabriek rolde. Mogelijk zelfs wel beter.



Volop mogelijkheden

Volgens het Japanse Nostalgic Car krijgen MX-5-bezitters die hun trots overlaten aan Mazda's restauratieprogramma ook de mogelijkheid om zaken aan te laten passen. Mocht je bij nader inzien toch liever een ander interieur wensen of ben je toe aan een nieuw lakkleurtje, dan behoort dat tot de mogelijkheden. De eerste bestellingen kunnen nog dit jaar gedaan worden, volgend jaar starten de eerste restauraties.



Originele onderdelen

Mazda heeft tevens laten weten dat het originele onderdelen van de oer-MX-5 weer in productie gaat nemen. Niet enkel om in de behoefte binnen het restaurautieprogramma te voorzien, maar voor iedere MX-5-eigenaar. Het gaat om banden van Bridgestone, het Spartaanse Nardi-stuurwiel, versnellingsbook en de stoffen cabriokap. Het is de bedoeling dat er later meer onderdelen beschikbaar gemaakt worden.



Eerste generatie

Voor nu richt Mazda zich alleen op de eerste generatie MX-5's, die gebouwd werden tussen 1989 en 1997. Het is nog niet bekend wat de restauratie of de aanschaf van de losse onderdelen moeten kosten. Daarover hopelijk snel meer.