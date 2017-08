Oliver Stefani promoveert naar hoofddesigner bij Skoda

Stefani volgt Josef Kabaň op die begin dit jaar al de oversteek maakte naar BMW. Een onbekende is Stefani allesbehalve voor de Volkswagen Groep, want reeds al 15 jaar werkzaam aldaar.In de positie van Head of Design bij het Tsjechische merk krijgt hij echter de uitdagende taak meer visuele emotie te leggen in de modellen van Skoda. 'Ook is het aan Stefani de nieuwe generatie Skoda's voor te bereiden op het tijdperk van digitalisering en de elektrificatie van de autoproductie', aldus Bernhard Maier, de CEO aan wie Stefani moet rapporteren.