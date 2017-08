Speel alvast de EK Vrouwenfinale met je eigen team

Omdat de Leeuwinnen als een speer gaan op het EK Vrouwen dat aanstaande zondag z'n hoogtepunt bereikt, geeft Kia een unieke voetbaltafel weg. En dat bedoelen we ook echt uniek!Evenals dat de vrouwelijke Oranjes het niet zomaar cadeau krijgen, moet je er wel wat voor over hebben om deze bijzondere voetbaltafel te kunnen bemachtigen.Zo werkt het: bedenk een pakkende naam voor je elftal (collega's, vrienden, sportmaatjes of buurvrouwen) en geef je op. Eén team maakt kans op het winnen van de gepersonaliseerde tafel, en nadien zal van alle opgegeven spelers of speelsters een zorgvuldige 3D-scan gemaakt worden en op basis hiervan realistische poppetjes voor de voetbaltafel worden gecreëerd. Zo speel je dus uiteindelijk… met jezelf. Volgens het Zuid-Koreaanse merk is zoiets nog nooit eerder gedaan.Kia wil met de actie benadrukken dat vrouwenvoetbal een sport is voor iedereen. 'Het positieve gevoel rond 'ons' Oranje groeit met de dag. Sport verbindt mensen, van jong tot oud, en met deze actie komt de beleving van voetbal éxtra dichtbij', zeggen ze bij Kia Nederland.De actie loopt van 31 juli tot 6 augustus en is hier terug te vinden.