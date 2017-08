Snikken om af-fabriek accessoires voor Honda Civic Type-R

Waar de meeste hot hatchbacks bloedsnel zijn maar dit niet willen uitstralen, gaat Honda met Type-R echt volledig los. Potige sportbumpers, vervaarlijke zij-skirts, plat rubber en een achtervleugel waar je u tegen zegt; de Civic Type-R is zowel technisch als visueel niet voor de poes. Heerlijk, toch?! Daar staat het woordje 'hot' in hot hatchback immers ook voor. En wat blijkt nu: dat uiterlijke vertoon kan nog uitbundiger. Met Honda's officiële Type-R Accessoires.Bescheiden als de Japanners bij Honda verder zijn bekt Accessoires niet zo lekker als Performance Parts of Dynamic Package, het effect is er niet minder om. Vooral de maagdelijk witte, 18 inch wielen wil je onmiddellijk onder je Civic Type-R schroeven. En daarna de bospaden op, terwijl Honda eigenlijk helemaal niet te boek staat als een rallygrootheid.Ook flitsend is de verkrijgbare rode striping. Tikkeltje jaren '80 misschien, maar dat schijnt weer helemaal in te zijn. Doen dus! Evenals de voetencompartimenten opleuken met ultra-sportieve veloursmatten voorzien van knalrode biezen. Fout is goud, zeg maar. En zijn zelfsgele mistpitten verkrijgbaar, hetzij opgebouwd uit LED-techniek.Slecht nieuws is er ook. De Type-R Accessoires zijn niet bepaald voordelig geprijsd. Maar nog veel spijtiger is dat ze enkel verkrijgbaar zijn in of via Japan (waardoor dit grapje nog duurder wordt).