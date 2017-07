Hebben: Land Rover Defender uit James Bond 'Spectre'

Wie denkt dat deze Defender nogal lijkt op het exemplaar dat acteur Daniel Craig een kopje kleiner probeerde te maken in de openingsscène van de 24ste James Bond-prent 'Spectre' heeft het helemaal bij het rechte eind. Dit is zowaar één van de tien exemplaren die werd gebruikt tijdens de opnames. En best uniek is 'ie, want de rest ligt bij het schroot of is al gerecycled.

Maar liefst 32 miljoen aan auto's vermorzelden de makers van Spectre tijdens de opnamens van die James Bond-film. Ruim een handvol aan Aston Martins, diverse Range Rovers, naar verluidt zelfs een Jaguar CX-75 maar sowieso een zwikje Defenders.Eén daarvan is echter nog helemaal intact en dat exemplaar zie je op deze foto's en zal binnenkort – door veilinghuis RM Sotheby's – worden verkocht aan de hoogste bieder.En de animo kan weleens groot zijn, want strikt genomen is deze Spectre Defender nog velen malen zeldzamer dan, maar minstens zoals de destijds gelimiteerde Lara Croft Edition.Meest in het oog springend detail van deze Defender 110, opgeleukt door Land Rover-tuner Bowler, zijn de banden. Ze hebben een diameter van liefst 37 inch en afgaande op het profiel is er geen twijfel over mogelijk: dit Santorini-zwarte gevaarte ploegt zowat overal doorheen. En mocht de van 120 naar 185 pk getunede motor hier toch onverhoopt niet in slagen, een potige lier dient als redder in nood. Althans, als die daadwerkelijk functioneel is. Want dat weet je maar nooit in Hollywood.