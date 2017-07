Eindelijk alle ins and outs over de Tesla Model 3

De eerste dertig geproduceerde Tesla Model 3's zijn overhandigd aan klanten. En daarbij maakte topman Elon Musk eindelijk bekend wat men van de auto kan verwachten, met welke accu's hij uitgerust kan worden en hoeveel uitrustingniveaus er zijn. Opmerkelijk, want hiermee rijst acuut de vraag: weten de half miljoen Model 3-kopers eigenlijk wel welke auto ze hebben gekocht?Omdat we de Model 3 enkel van foto's kenden was het lastig in te schatten met welk formaat auto we nu eigenlijk te maken hadden. Wel, dat is nu bekend. De Model 3 meet 4,69 meter in lengte, is 1,85 meter breed en heeft een hoogte van 1,47 meter. Met deze buitenmaten valt 'ie in het straatje van de Audi A4, BMW 3-serie en Mercedes C-klasse, al verslaat de elektrische Amerikaan deze Duitsers ruimschoots qua wielbasis.Zo bedraagt de afstand tussen de beide assen van de Model 3 een riante 2,87 meter, zo'n zes à zeven centimeter meer dan gemiddeld in het hogere C-segment en niet eens zover af van wat normaal is in het E-segment. Als voorbeeld: de Audi A6 kent een wielbasis van 2,91 meter. Iets in ons zegt dan ook dat de Model 3 een zeer ruime auto is vanbinnen.Zwaar is 'ie in elk geval wel. Bij de naamloze standaarduitvoering ligt het gewicht op 1.609 kilogram. De duurdere Long Range-uitvoering weegt zelfs ruim 1.700 kilogram. Niet dat deze zwaarlijvigheid de Model 3 in de weg zit, want de sprint naar 100 km/h is al binnen zes seconden voltooid, terwijl de versie met meer accu's en een grotere actieradius dit klaart in amper 5 tellen. De topsnelheid ligt op respectievelijk 208 en 224 km/h. Spreek je deze vlotte prestaties regelmatig aan, dan duikt de theoretische actieradius van 354 en 498 kilometer (Long Range) allicht harder dan je lief is.Welke Model 3 je ook hebt gekocht of gaat kopen, visueel zal de luxe er nooit van af spatten. Zelfs niet met het optionele Premium Upgrades Package (5.000 dollar in de VS), dat zoal bestaat uit hout inleg, multi-verstelbare en verwarmbare voorstoelen, een verstelbare stuurkolom, twee extra USB-poorten, een hoogwaardig audiosysteem en getint glas.Het interieur van de auto is immer steevast uiterst minimalistisch. Zowat alle aanwezige functies moet je raadplegen via het centrale scherm met een diameter van 15 inch. Ja, ook de gescheiden klimaatregeling en naar het schijnt ook de cruise control. Zelfs het stuurwiel kent namelijk amper fysieke knoppen.Over semiautonoom rijden gesproken. Daarop is elke Model 3 al behoorlijk goed voorbereid. Tal van radarsensoren en camera's zijn er standaard ingebouwd. Wil je de veelbesproken Autopilot van Tesla op je Model 3, dan dien je bij te betalen. In Amerika bedraagt de meerprijs 5.000 dollar. 18 inch lichtmetaal is dan wel weer standaard.De letterlijk stille kracht van de Model 3 is dat 'ie (veel) verder geraakt op een vol accupakket dan de doorsnee EV. Maar ook bijladen verloopt een stuk vlotter dan gemiddeld. Gekoppeld aan Telsa's eigen Supercharger is de Model 3 na een half uur 'bijtanken' weer klaar voor 200 kilometer rijden. Bij de Long Range-uitvoering komt er zelfs 272 kilometer bij. Volladen via een 240 Volt-laadpunt duurt uiteraard een stuk langer en vergt ruim 7 uur vanaf een compleet leeg batterijenpakket.Tot slot nog eventjes de prijzen. Die van de instapper was al bekend met 35.000 dollar, maar nu Tesla meer duidelijkheid heeft gegeven over allerlei opties, is ook een ruwe schatting te maken van de overige uitvoeringen en eentje met alle toeters en bellen.De Model 3 Long Range wisselt in de VS voor 44.000 dollar van eigenaar, wat in Nederland om en nabij de halve ton in euro's zal zijn. Wil je de Long Range voorzien van heel wat luxe, reken dan al gauw op een prijs rond de 65 mille. Gelukkig hebben we hier nog eventjes om te sparen, want de eerste exemplaren worden op z'n vroegst pas begin 2018 naar ons land verscheept.