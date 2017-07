Werknemers: 'Volkswagen mag Ducati niet verkopen'

Sommigen binnen het Volkswagen-bestuur hebben er geen moeite mee om het pas vijf jaar geleden ingelijfde Ducati weer door te verkopen (met winst), echter een aanzienlijk deel denkt daar heel anders sinds de presentatie van de laatste bedrijfsresultaten. Die laten namelijk een fikse winststijging zien van maar liefst 1,9 miljard ten opzichte van de eerste helft van 2016. De totale winst van Volkswagen over de eerste zes maanden van 2017 bedraagt hierdoor een lieve 4,55 miljard, terwijl de vooruitzichten er ook nog eens rooskleurig uitzien.Volkswagen was al enige tijd bezig met de voorbereidingen rond de verkoop van Ducati. Er zou zich zelfs al een serieuze overnamekandidaat hebben gemeld in de vorm van Harley-Davidson. Maar het ziet er nu naar uit dat de Amerikanen bot zullen vangen.'Iedereen die de halfjaarresultaten van Volkswagen kan lezen, moet weten: we hebben het geld niet nodig en onze dochterbedrijven zijn niet de koop voor koopjesjagers', aldus een woordvoerder die in het Volkswagen-bestuur de belangen behartigd van de werknemers bij het bedrijf. En zij zijn niet de enige die Ducati graag nog willen houden. Naar verluidt zien ook de vertegenwoordigers van de families Porsche en Piëch een verkoop van Ducati en enkele andere bedrijfsonderdelen niet zitten.