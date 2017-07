Honda NSX GT3: € 465.000,- en er kan geen likje verf van af

Redactie 28 juli 2017 Op het circuit van Spa-Francorchamps heeft Honda de NSX GT3 voorgesteld, de GT3-bolide die het vanaf 2018 aan klanten zal aanbieden. Kostenplaatje? Ruim vierenhalve ton. Maar een likje verf, ho maar!

Dat Honda de NSX GT3 niet in een of ander kek kleurtje aanbiedt is juist iets goeds. Zonde van de prachtige, pure structuur van het talrijke carbon dat de Japanse GT-racer rijk is. En het scheeltje toch weer enkele onsjes. Alle beetje helpen nietwaar?!



Actiedebuut ook op Spa

Honda zal een eerste lading van 12 NSX GT3's produceren voor de start van het seizoen 2018. In totaal mikt het merk op een verkoop van zo'n 70 stuks tegen 2024, het einde van de huidige homologatieperiode in de GT3.



De verwachting is dat de NSX GT3, die is uitgerust met een 3.5 liter V6-twinturbo, volgend jaar voor het eerst aan de start verschijnt bij de 24 Uren van Spa en de Blancpain GT Series. JAS Motorsport zal de deelnemende exemplaren daarvoor klaarstomen.



Bron: Motorsport.com