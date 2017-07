Porsche stopt met Le Mans, gaat richting Formule E

Porsche won de afgelopen drie edities van de 24 uur van Le Mans en heeft in de enduranceracerij alles bereikt wat er te bereiken valt. Daarom kiest de sportwagenmaker ervoor om te stoppen met het WEC en de 24 uur van Le Mans . Vanaf 2019 begint het elektrische avontuur voor Porsche. De timing is in ieder geval goed, want tegen die tijd is ook de lancering van de Mission E aanstaande.

Vrijheid

'In de Formule E stappen en er succes halen is een logische uitkomst van ons Mission E-programma', zegt Michael Steiner, een bestuurslid van Porsche. 'De toenemende vrijheid voor eigen ontwikkelingen maakt de Formule E voor ons steeds interessanter. Het is de ultieme competitieve omgeving om de ontwikkeling van sportwagens te helpen op het gebied van efficiëntie en duurzaamheid.'

Geruchten

De geruchten dat Porsche de LMP1-klasse van het WEC zou inruilen voor de Formule E gingen al langer rond. In mei was de constructeur voor verkennende gesprekken aanwezig bij de Formule E ePrix van Monaco. Teambaas Andreas Seidl gaf twee weken geleden op de Nürburgring toe dat hij moest wachten op een beslissing van de raad van bestuur over de toekomst van zijn project. Porsche volgt nu zustermerk Audi, dat eind vorig jaar al uit het WEC stapte om zich te concentreren op een fabrieksteam in de Formule E.

Wat moet Toyota?

Door het vertrek van Porsche blijft Toyota als enige fabrieksteam over in de LMP1-klasse van het WEC en de 24 uur van Le Mans. Volgend seizoen worden naast ByKolles enkele nieuwe privéteams verwacht met Ginetta, Dallara/BR Engineering en Perrinn. Toyota had de deelname van het WEC tot 2019 bevestigd, maar gaf vorige maand toe dat bij een vertrek van Porsche er nog gepraat zou moeten worden. Er hebben zich voorlopig geen nieuwe constructeurs aangeboden die zin hebben in een duur LMP1-programma.



Discussie



De keuze van Porsche zal de nodige tongen losmaken. Het is immers nog maar de vraag of de 24 uur van Le Mans volgend jaar nog wel een serieuze wedstrijd is en ook de toekomst van de DTM hangt in de waagschaal. Aan de andere kant is de Formule E op dit moment dé plek waar je kunt laten zien dat je elektrisch rijden serieus neemt. En laten merken als Audi, Porsche en Mercedes de komende jaren nu vooral willen scoren met elektrische auto's...Aan de ene kant jagen ze daarmee de echte petrolheads tegen zich in het harnas, aan de andere kant moeten ze een nieuwe markt aanboren om hun toekomst veilig te stellen. Daarmee maak je nu eenmaal niet altijd vrienden.