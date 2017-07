DTM-rivalen Audi en BMW reageren op vertrek Mercedes

Het nieuws van Mercedes sloeg in als een bom en kwam voor velen als een grote verrassing. Ook voor Audi en BMW, de andere en overige twee deelnemende automerken in het DTM. 'Hoe verder als Mercedes het strijdtoneel heeft verlaten?' luidt nu al de ietwat prangende vraag.In het verleden waren er diverse DTM-seizoenen waarin slechts twee fabrikanten actief waren, maar het is de vraag of Audi en BMW daar oren naar hebben. En het aantrekken van een nieuw merk is zo eenvoudig niet. Er staat de komende maanden heel wat te gebeuren, zoveel is inmiddels wel duidelijk. Audi, BMW en organisator ITR reageren vooral teleurgesteld.'De consequenties voor Audi en het kampioenschap zijn op dit moment nog niet te overzien', zei Audi Sport-baas Dieter Gass in zijn eerste reactie. 'We betreuren de beslissing van Mercedes-Benz. Voor Audi is de deelname aan een internationale toptoerwagenklasse een vitaal onderdeel van haar autosportstrategie. We moeten deze nieuwe situatie met alle betrokkenen analyseren, oplossingen vinden en elk alternatief voor de DTM afwegen.'Ook BMW Motorsport-baas Jens Marquardt vreest enigszins voor de gevolgen van het door Mercedes aangekondigde vertrek: 'Met grote spijt hebben we kennisgenomen van het feit dat Mercedes na het seizoen 2018 vertrekt uit de DTM. De nieuwe situatie gaan we nu analyseren.'Uiteraard ook organisator ITR betreurt de beslissing van Mercedes. Maar tegelijk wil de drijvende kracht achter het DTM er niet bij de pakken neerzitten. 'We moeten deze beslissing respecteren. En gelukkig heeft Mercedes deze aankondiging ruim voor het definitieve vertrek aan het einde van 2018 bekendgemaakt. Daarom hebben we de tijd om de situatie te analyseren en een duurzaam concept voor de toekomst te ontwikkelen.'Bron: