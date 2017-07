Snelheidspotentieel vernieuwde Ford Mustang nu ook bekend

Dat de Ford Mustang strakker en scherper is geworden wist je al . Meer vermogen voor de beschikbare motoren was eveneens al toegezegd, maar hoeveel pk's erbij zijn gekomen waren de Amerikanen ons nog schuldig. Tot nu.Zo weet de 5.0 liter V8 nu 467 pk te mobiliseren. Dat was 441 pk. Het koppel maakt een sprong van 542 naar 569 Nm. Wat dit doet met de prestaties? Die stijgen mee. Voor de spurt naar 60 mph (96 km/h) heeft de Mustang GT voortaan nog maar 4 seconden dood nodig. 'Onze' 100 km/h doorbreken duurt hooguit twee tiende langer.Eén dingetje wel: om deze knaltijd te kunnen halen moet de GT wel uitgerust zijn met de nieuwe 10-traps automaat én het Performance Package, voorzien van Drag Strip-modus. Weet je je sprintverslaving een beetje in toom te houden, dan belooft Ford tevens een soepeler en stiller schakelgedrag van de SpeedShift-transmissie tijdens normaal rijgedrag. Ook het Michelin Pilot Sport 4 S-schoeisel heeft hier baat bij.Wij Europeanen hadden 'm al niet, maar nu de Amerikanen ook niet langer. Ford heeft de V6 van het motorpalet geschrapt. Wil je een minder dorstige krachtcentrale dan de achtcilinder in je Mustang, dan is er enkel nog de 2.3 liter Ecoboost. Ook die is herzien en de viercilinderturbo geniet voortaan niet meer vermogen maar wel een hoger koppel; 475 versus 434 Nm voorheen. Het aantal pk's blijft dus op 314 stuks staan.Ondanks het veel lagere vermogen verloopt accelereren naar 100 km/h in de Mustang Ecoboost niet eens zoveel trager dan in de veel duurdere versie met achtcilinder. In minder dan 5,0 seconden is het achter de rug, al geldt ook hier weer: enkel wanneer het Performance Package met Drag Strip-functie is geïnstalleerd, gekoppeld aan de eerdergenoemde automaat.Manuele Mustang zijn er overigens ook en zowel met vier- als achtcilinder en al dan niet in combinatie met prestatie-verhogende Performance Package. Echter tegen de elektronica van de automaat kan een mens niet op schakelen, aldus Ford. Je zal er daarom iets trager mee op de sprint zijn.Prijzen van de vernieuwde Mustang zijn nog niet bekend. Sowieso duurt het nog wel eventjes voordat 'ie in de Europese showrooms te vinden zal zijn. Maar nu al hoopt Ford Nederland dat Michael van Gerwen niet het verkeerde voorbeeld heeft gegeven.De succesvolle darter won namelijk pas een Mustang GT door (ook) de US Darts Masters in Las Vegas op zijn naam te schrijven. Echter Van Gerwen besloot de auto niet naar huis te verschepen vanwege de torenhoge BPM die er in Nederland op de Mustang met V8 rust. Liefs tienduizenden euro's, waarmee de GT-uitvoering hier in de boeken staat voor een dikke ton. De Ecoboost kost momenteel een kleine 60 mille.