Volvo XC40 gaat met de billen bloot

Een troost voor Volvo is dat deze gelekte afbeelding eigenlijk prima dienst zou kunnen doen als teaser. Sterker, je zou hierdoor bijna gaan denken dat het een opzettelijke fout is geweest. Je weet het immers maar nooit met die gewiekste autofabrikanten.Afijn, de foto bevestigt eigenlijk al wat Volvo eerder liet doorschemeren, en dat is dat de XC40 behoorlijk trouw zou blijven aan de 40.1 Concept die in het voorjaar van 2016 werd gepresenteerd.Detailverschillen zijn er niettemin wel degelijk. Zo is bij het productiemodel met name het horizontale deel van de zichtbare achterlichtunit een stuk grover uitgevoerd, terwijl de vergelijkbare achterbumper is voorzien van verchroomde uitlaatstukken. Met dat laatste zijn we zeer content, want onzichtbare sierpijpen bij auto's vinden we persoonlijk maar een kale bedoening.Goede vraag. Maar we hebben geen idee. Niet op de eerstvolgende mondiale autoshow, de IAA Frankfurt, in elk geval. Want daar schitteren de Zweden door afwezigheid. Volvo denkt namelijk sinds kort dat het meer exposure-rendement kan halen uit eigen events. Echter daar bestaat geen kalender van.