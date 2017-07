Nederlander verantwoordelijk voor 't uiterlijk toekomstige Fords

Chauvinistisch als we zijn kunnen we dit nieuwtje niet aan je voorbij laten gaan. Want wat is er gebeurd in autoland? Wel, een Nederlander is aangesteld als de nieuwe hoofddesigner bij Ford Europa. Zijn naam luidt Amko Leenarts.

Leenarts zal als ontwerpdirecteur verantwoordelijk zijn voor het exterieur- en interieurontwerp van de auto's die worden ontwikkeld door Ford Europa. Daarbij stuurt hij een team aan van meer dan 275 Ford-medewerkers in de designstudio's in Merkenich (Duitsland) en het Technical Centre in Dunton, Essex (Engeland).



Opgefrist kantoor

Mooie binnenkomer voor Leearts is dat hij meteen beschikt over een sterk opgefriste werkplek. Recentelijk is namelijk € 13 miljoen geïnvesteerd in Ford's designstudio in Merkenich, onder andere voor de upgrade van kantoren en de werkplaatsen voor design en kleimodellen. Een deel van dit bedrag, zo'n € 3,5 miljoen, is uitgetrokken voor investeringen in geavanceerde 3D-freestechnologie.



CV

Leenarts behaalde een diploma interieurarchitectuur aan de Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving in Groningen. Gedreven door zijn passie voor auto-ontwerp vervolgde hij zijn studie aan het Royal College of Art in Londen, waar hij een Master in autodesign behaalde. Uiteindelijk belandde hij in 2012 bij Ford, waar hij tijdens zijn voorlaatste rol in de huid kroop van Director Global Interior Design met de verantwoordelijkheid voor de wereldwijde strategie en implementatie van het interieurontwerp voor de merken Ford en Lincoln.