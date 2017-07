Mercedes Unimog U 318 is coolste hamburgertent

Food trucks zijn er in alle maten en soorten. Functionele moderne exemplaren, talloze sympathieke oldtimers (die op die manier nog hun bijdrage aan de economie leveren) en dan is er deze Mercedes Unimog U 381. Misschien wel de stoerste van allemaal (al mag het exemplaar van Citroën er ook wezen) en kun je tegenkomen in Finland. Daar staat 'ie op uiteenlopende evenementen en bedrijfsfeestjes en het doet er niet zo heel erg veel toe waar die gehouden worden. Zo'n onverwoestbare Unimog ploetert zich immers bijna overal doorheen.De inrichting en decoratie is volgens de uitbater, ondernemer Sami Repo, eveneens typisch Fins. Met onder meer houten panelen en traditionele betegeling als aankleding. Maar vergis je niet, de U 381 beschikt over alle toeters en bellen die nodig zijn om 'de beste hamburgers van Finland' te maken.Zo beschikt het gevaarte over een uit Spanje afkomstige barbeque dat liefst 400 kilo vlees tegelijk kan herbergen, een wasgelegenheid, gasfornuis, aanrechtblad en een waterboiler. Krijg je al trek?