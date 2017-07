Redactie 26 juli 2017

Het is hartje zomer en daar kun je niet genoeg aan herinnerd worden. McLaren doet dat op zeer gepaste wijze door de 570S Spider in het zonnetje te zetten. Letterlijk. De eerste testritten voor de internationale media zitten erop en dat leverde fraaie plaatjes op in en rondom aangenaam Barcelona. Doe er ons echter maar eentje in Curacao Blue. Ohw, en laat die goed bedoelde strik gerust achterwege.