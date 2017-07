DTM-goeroe Mercedes loopt over naar Formule E

Op een bestuursvergadering heeft Mercedes definitief beslist om het geweer van schouder te veranderen. Dat het merk uit Stuttgart geïnteresseerd was in een Formule E-programma was een publiek geheim, maar een uitstap uit de DTM slaat in als een bom. In 26 jaar tijd heeft Mercedes liefst 10 DTM-titels bij de rijders, 13 bij de teams en zes bij de constructeurs gewonnen. Aan dat succesvolle hoofdstuk komt nu een einde.Sinds de herlancering van de DTM in 2000 was Mercedes een integraal onderdeel van het Duitse toerwagenkampioenschap. Vanaf 2019 blijven enkel Audi en BMW over.Toto Wolff, de baas bij de motorsporttak van Mercedes zegt er het volgende over: 'Onze jaren in de DTM zullen altijd als een groot hoofdstuk gezien worden in de geschiedenis van Mercedes. Vertrekken is moeilijk voor ons allemaal, maar we zullen er dit en volgend seizoen alles aan doen om nog zoveel mogelijk titels te winnen. Dat zijn we aan onze fans en aan onszelf verplicht.'In navolging van rivalen Audi en BMW zal Mercedes zich vanaf seizoen zes toespitsen op de elektrische Formule E. 'Mercedes-Benz zal toekomstige elektrische voertuigen in de markt plaatsen via het EQ-label', verklaart Dr. Jens Thiemer, de vicepresident Marketing van Mercedes-Benz. 'Formule E is een grote stap om de prestaties van onze batterij-aangedreven elektrische wagens te demonstreren.'Wolff vult Thiemer vervolgens aan: 'In de autosport, net zoals op alle andere vlakken, willen we de toon zetten in het premiumsegment en innovatieve projecten verkennen. De combinatie van Formule 1 en Formule E biedt ons dat. Formule E is zoals een opwindende start-up: een gloednieuw raceformat, gecombineerd met een sterk evenement om de huidige en toekomstige technologie te promoten. Elektrificatie is zich aan het doorzetten in de autowereld en de Formule E biedt ons als constructeurs een interessant platform om deze technologie naar een nieuw publiek te brengen met een nieuwe vorm van racen.'Bron: Motorsport.com