Suzuki kondigt Swift Sport aan. Mét turbomotor?

De Swift Sport was in de klasse van de compacte hot hatchbacks altijd een beetje een buitenbeentje. Hoezo dat? Wel, Suzuki vertikte het om haar rappe rakker een turbocharger mee te geven, waardoor het in relatieve zin nogal ondergemotoriseerd was in vergelijk met de concurrentie. Niet dat dit de Swift Sport in de weg zat overigens, want door diens lage gewicht en scherpe onderstel plus stuurinrichting viel er alsnog veel lol te beleven.Echter zelfs de soms nogal stoïcijnse Japanners hebben intussen in de smiezen dat het gebrek aan een turbo ze anno 2017 weleens kan gaan opbreken. En dat gegeven kan weleens een krachtig vooruitzicht zijn voor de nieuwe Swift Sport.De laatste Swift Sport kon op 136 pk rekenen. Aanzienlijk minder dan de stuk voor stuk geblazen Fiesta ST, Polo GTI, Clio RS en 208 GTI die elk tegen de 200 pk aan schurken. Met het eerder geschrevene in gedachten verwachten wij van de nieuwe Swift Sport een soortgelijke vermogensafgifte. En een gekietelde 1.4 Boosterjet zou daarvoor een prima blokje zijn. Normaliter, in de Vitara, is die immers al goed voor 140 pk. Suzuki wil hier echter nog niets over kwijt en meldt dat we zullen moeten wachten tot de IAA. Op 14 september gaat die show van start.